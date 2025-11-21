Milli takıma neden alınmadığını sorgulayan Lucas Torreira, sosyal medya hesabından Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'yı hedef alan bir gönderme yaptı.

Kendisini milli takıma almamasıyla ilgili Torreira'nın yaptığı eleştirilere cevap veren Bielsa, yaptığı açıklamayla gerilimi daha da tırmandırdı.

BIELSA: 'TORREIRA BANA KATILMADIĞINI DOLAYLI OLARAK İFADE EDİYOR'

Bielsa, Torreira'yı takip ettiğini ancak Valverde ve Bentancur ile aynı mevkide oynadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Onun maçlarını izlemeyi hiç bırakmadım. Bir gün beni aradı ve 'Neden beni çağırmıyorsun?' dedi. Ben de nedenini anlattım. Çok etkili bir oyuncu, bizimle birlikte çalıştık, ona futbol fikrimi aktardım. Ancak sonra başka oyuncuları seçtim. Tabii ki Torreira katılmıyor, bunu dolaylı biçimde ifade ediyor. Bu tamamen anlaşılır bir durum."

'URUGUAY İÇİN REFERANS OLMAYA DEVAM ETMENİZİ UMUT EDİYORUZ'

Bielsa'nın bu açıklamaları Torreira'yı daha da hırslandırmış olacak ki sosyal medya hesabından Uruguay Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Oscar Washington Tabarez ile fotoğraflarını paylaşarak alt metninde göndermeler içeren bir mesaj yazdı. Torreira mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ne büyük onur! Sayın Oscar Washington Tabarez, Ülkemize adadığınız tüm yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri ve tutkudan dolayı en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizin bağlılığınız ve liderliğiniz, milli takımımızın başarısında çok önemli bir rol oynadı ve ben de sizin ekibinizin bir parçası olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Eski bir oyuncunuz olarak, bana inandığınız ve yalnızca bir sporcu olarak değil, bir insan olarak da gelişmeme yardımcı olduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Bilgeliğiniz, sabrınız ve desteğiniz benim için paha biçilemezdi ve sizinle çalışma fırsatı bulduğum için her zaman minnettar olacağım. Ülkemizde bıraktığınız miras sportif başarıların çok ötesine geçiyor; genç nesillere hayallerinin peşinden gitmeleri ve onlara ulaşmak için çok çalışmalarını ilham ettiniz. Spora olan adanmışlığınız ve tutkunuz örnek alınacak bir değer oldu ve sizi her zaman hayranlık ve saygıyla hatırlayacağız. Birçok ailenin hayalini gerçekleştirdiniz ve ülkemizin her köşesine varlığınızla mutluluk götürdünüz, bunun bir karşılığı yok. Her şey için teşekkürler, sevgili hocam. Size her zaman en iyisini diliyorum ve ülkemiz için bir referans olmaya devam etmenizi umut ediyoruz. Minnet ve hayranlıkla, Lucas Torreira. Dilerim ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmez. Biz çok daha fazlasını hak ediyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama kalbimiz çok büyük. Bu da bizi tüm dünyaya karşı tanımlayan şey."