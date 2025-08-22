Torreira'dan Barış Alper'e gönderme! Galatasaray'dan sonra mesajı verdi

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi Barış Alper Yılmaz krizi yaşanıyor.

Sarı kırmızılı yönetimin gelen rekor teklife rağmen transferine izin vermemesi üzerine hafta içi antrenmanlara katılamayan Barış Alper Yılmaz'a takım arkadaşı Lucas Torreira'dan gönderme geldi.

Galatasaray'ın 'Konsantrasyon' paylaşımı sonrası Uruguaylı yıldız da sosyal medya hesabından, "Dikkatinizi dağıtmayın. Hedefinize odaklanın ve ona doğru ilerleyin. Disiplin çok önemli!" mesajı verdi.

No te distraigas. Mantén tus ojos en el premio y trabaja hacia él. La disciplina es la clave ! pic.twitter.com/8esutkZwOh — Lucas Torreira #LT14 (@LTorreira34) August 22, 2025

Gazeteci Ali Naci Küçük katıldığı televizyon programında, "Beni takım içinden bir dostum aradı ve şunu söyledi, Barış Alper Yılmaz dün tesislere gidiyor, ayaklarını uzatıyor ve antrenmanı izliyor. Bu saygısızlık işte. Burası kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın bu displinsiz tavrının takım içerisinde huzursuzluk yarattığı iddia ediliyor.