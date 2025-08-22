Torreira'dan Barış Alper'e gönderme! Galatasaray'dan sonra mesajı verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Barış Alper Yılmaz'a gönderme yaptı.

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi Barış Alper Yılmaz krizi yaşanıyor.

Sarı kırmızılı yönetimin gelen rekor teklife rağmen transferine izin vermemesi üzerine hafta içi antrenmanlara katılamayan Barış Alper Yılmaz'a takım arkadaşı Lucas Torreira'dan gönderme geldi.

Galatasaray'ın 'Konsantrasyon' paylaşımı sonrası Uruguaylı yıldız da sosyal medya hesabından, "Dikkatinizi dağıtmayın. Hedefinize odaklanın ve ona doğru ilerleyin. Disiplin çok önemli!" mesajı verdi.

Gazeteci Ali Naci Küçük katıldığı televizyon programında, "Beni takım içinden bir dostum aradı ve şunu söyledi, Barış Alper Yılmaz dün tesislere gidiyor, ayaklarını uzatıyor ve antrenmanı izliyor. Bu saygısızlık işte. Burası kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın bu displinsiz tavrının takım içerisinde huzursuzluk yarattığı iddia ediliyor.

