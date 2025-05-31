Torreira'dan transfer iddialarına yanıt: 'Keyif alıyorum'

Galatasaray'la bu sezon üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer haberlerine yanıt veren deneyimli oyuncu, "Güney Amerika'dan hiçbir takımdan teklif almadım, menajerimi ve kulübü aradılar ama şey, bana hiçbir zaman somut bir teklif gelmedi ve bugün Türkiye'de mutluyum, keyif alıyorum" dedi.

'NANDO BANA ÇOK YARDIMCI OLDU'

Kaptan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Torreira şunları söyledi:

"Nando benim için bir kardeş gibidir. Bana Türkiye'ye gelme fırsatı verdi, bana kollarını açtı, evinin kapılarını açtı, bana eşlik etti ve neredeyse hiçbir şey bilmediğim bir ülkede bana çok yardımcı oldu. Futbola minnettarım, Galatasaray'da 3 yılını paylaşabildiğim için hayata minnettarım. Ve milli takımda geçirdiğim onca yıl için de minnettarım, bu yüzden ona ve ailesine her zaman en iyisini diliyorum."

'AMACIM KEYFİNİ ÇIKARMAYA DEVAM ETMEK'

"Bazen rekabet o kadar fazla, maçlar o kadar çok ki, başardıklarının boyutunu kavrayamıyorsun" diyen yıldız futbolcu şöyle konuştu:

"Galatasaray gibi büyük bir takımın parçası olduğunda, her zaman kazanmak zorundasın, bu yüzden durup başardıklarımızı görmek zor oluyor. Bu yıl üst üste üçüncü kez ligi kazandık. Bu yıl kupayı kazandık, ilk iki yıl çok iyi gitmişti ve şimdi kulüp için beşinci yıldızı kazandık, bu kulüp için çok ama çok önemli bir başarı ve kutlamaları sosyal medyada görmüşsünüzdür.

Burası futbolu çok seven bir ülke, neredeyse futbol için yaşayan bir ülke ve ben Türkiye'nin en iyi takımının bir parçasıyım, bu yüzden Galatasaraylılar çok mutluydu. Şahsen ben kulüpte gerçekten çok mutluyum, sözleşmemi de yeniledim, bu yüzden amacım keyfini çıkarmaya devam etmek, taraftarları mutlu etmeye devam etmek, çünkü sonuçta onlar için oynuyoruz."