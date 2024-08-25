Torreira'ya sürpriz talip

Kaynak: Haber Merkezi
Torreira'ya sürpriz talip

Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Boca Juniors, Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor.

BAŞKANIN HEDEFİ
Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, takımı güçlendirmek amacıyla Ocak ayındaki transfer döneminde Torreira'yı hedeflerinden biri olarak belirlediği iddia edildi.

Torreira, daha önce yaptığı açıklamalarda Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olabileceğini belirtmişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, 28 yaşındaki Lucas Torreira'yı 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Torreira, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 85 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.

resim-2024-08-25-173417811.png

İlgili Haberler
Arda Turan'dan Trabzonspor maçı öncesi özel istek
Benzema ters köşe yaptı
TFF'den Daum mesajı
TFF'den Daum mesajı
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı
Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Sacha Boey şov yaptı. İlki başardı Spor
Sacha Boey şov yaptı. İlki başardı
Parkta oturan küçük çocukları videoya çektiler. Sığınmacılar Kanada’nın da başına bela oldu Gündem
Parkta oturan küçük çocukları videoya çektiler. Sığınmacılar Kanada’nın da başına bela oldu
Telegram'ın kurucusu tatil için gittiği Fransa'da gözaltına alındı Dünya
Telegram'ın kurucusu tatil için gittiği Fransa'da gözaltına alındı
Hasan Arat Kocatepe'yi salladı Spor
Hasan Arat Kocatepe'yi salladı
Böyle skandal görülmedi. Şampiyonluk kupası kayboldu her yerde aranıyor Spor
Böyle skandal görülmedi. Şampiyonluk kupası kayboldu her yerde aranıyor
Chelsea yarım düzine gol attı Spor
Chelsea yarım düzine gol attı
Beşar Esad Türkiye ile müzakere için şartını açıkladı Gündem
Beşar Esad Türkiye ile müzakere için şartını açıkladı