Torreira'ya sürpriz talip

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Boca Juniors, Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor.

BAŞKANIN HEDEFİ

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, takımı güçlendirmek amacıyla Ocak ayındaki transfer döneminde Torreira'yı hedeflerinden biri olarak belirlediği iddia edildi.

Torreira, daha önce yaptığı açıklamalarda Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olabileceğini belirtmişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 28 yaşındaki Lucas Torreira'yı 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Torreira, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 85 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.