﻿Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in ardından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent, sezon sonunda da ayrılmıştı.

Ayrılık sonrası başka bir takımla çalışmayan Torrent'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanya'nın AS Gazetesi, Fransız teknik adam Herve Renard'ın ayrıldığı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına Torrent'in geçeceğini yazdı.

Haberde Torrent'in en güçlü aday olduğu ileri sürüldü.

AS gazetesi ise Suudi Arabistan yetkilileriyle bir görüşme yapan Torrent'in teklifi kabul ettiğini ileri sürdü.

60 yaşındaki teknik adamla uzun süreli bir sözleşme imzalanacağı da haberde yer aldı.