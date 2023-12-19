Tosun Paşa’nın Suphi’si hayatını kaybetti

‘Tosun Paşa’ filminde ‘Seferoğulları’ndan ‘Suphi’ karakterine hayat veren usta oyuncu Cevdet Arıkan, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

120'DEN FAZLA FİLMDE YER ALDI

Usta oyuncu Arıkan, Kemal Sunal’ın ‘Tosun Paşa’, ‘Kibar Feyzo’, Ferdi Tayfur’un ‘Çeşme’, ‘Ben de Özledim’, Cüneyt Arkın’ın ‘Gırgır Ali’ ve ‘İstasyon’ gibi filmler başta olmak üzere 120'den fazla yapımda rol aldı.

Sanat dünyasını üzen haberi oyuncunun oğlu Cem Arıkan duyurdu.

Cem Arıkan, “Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun” dedi.

SANATI, SANAT OLSUN DİYE YAPTIK

Cevdet Arıkan, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda “Sinemaya çok emek verdim. Sinemanın nankör bir meslek olduğunu söylüyorlar. Her meslek gibi bunun da yanlışları oluyor. Çok arkadaşımız sokaklarda vefat etti. Huzurevlerinde ölenlerimiz var. Sanatçının geliri az. Türk sinemasında bizim kazancımız yoktu. Yani sanatı, sanat diye yaptık. Şimdikiler gibi para için değil. Gerçekten sanatı, sanat olsun diye yaptık. Bunun karşılığında aldığımız çok cüzi bir para. O para da işte benim gibi 6 çocuklu bir aileyse yandın. Hele İstanbul’da kiran, gıdan, giyimin var. Baş edemiyorsun” ifadelerini kullanmıştı.