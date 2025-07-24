Tottenham çıldırdı! Real Madrid'in yıldızını istiyor

Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Tottenham, yeni sezona flaş bir transferle başlamak istiyor.

Londra ekibinin Real Madrid'de istediği süreleri bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünen Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun peşine düştüğü öğrenildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre eflatun beyazlıların 24 yaşındaki futbolcu için 90 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi var.

Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin ise oyuncunun bonservisini 90 milyon euronun altına düşürmek istediği bildirildi.

Brezilyalı kanat oyuncusu için bir diğer Premier Lig devi Liverpool'un da devrede olduğu biliniyor.

Geçen sezon Real Madrid ile 54 maça çıkan genç yıldız 14 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.