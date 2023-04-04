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Everton son nefeste maça tutundu. Kırmızı kartlar havada uçuştu

Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 00:18
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Tottenham Everton ile berabere kaldı

Everton son nefeste maça tutundu. Kırmızı kartlar havada uçuştu
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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

Goodison Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 58. dakikada Doucoure kırmızı kartla oyun dışında kalırken Tottenham, 68. dakikada Harry Kane'in penaltısıyla öne geçti.

88. dakikaya gelindiğinde ise Lucas Moura kırmızı kartla bu kez Tottenham'ı 10 kişi bıraktı.

90. dakikada Michael Keane'in müthiş golü maça eşitliği getirirken puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla Tottenham, 50 puana yükselirken Everton ise 27 puana çıkarak düşme hattının 1 puan üzerinde haftayı tamamladı.

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