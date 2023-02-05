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Tottenham Manchester City'i devirdi, Harry Kane tarihe geçti

Premier Lig'de Manchester City, Tottenham'a 1-0 yenildi

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 23:25
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Tottenham Manchester City maçında tek gol

Tottenham Manchester City'i devirdi, Harry Kane tarihe geçti
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İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Tottenham'a 1-0 yenildi.

Premier Lig'in 22. haftasında oynanan maçın tek golünü 15. dakikada Harry Kane kaydetti.

Tottenham formasıyla resmi maçlardaki 267. golünü atan İngiliz futbolcu Kane, Jimmy Greaves'i geride bırakarak kulüpte tüm zamanların en golcü ismi oldu.

Kane, Manchester City filelerini havalandırarak ayrıca Premier Lig kariyerinin 200. golüne de imza attı.

Alan Shearer 260 gol ve Wayne Rooney 208 golle Premier Lig tarihinde en golcü oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi dün Everton'a 1-0 mağlup olmasıyla sona eren ve 50 puanda kalan lider Arsenal, Manchester City'nin bu mağlubiyetiyle 5 puanlık farkı korudu. Tottenham ise 39 puanla 5. sırada yer aldı.

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