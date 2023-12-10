Tottenham Newcastle United'a kabusu yaşattı

Evinde Newcastle United ile karşı karşıya gelen Tottenham rakibini 4-1 mağlup etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tottenham Newcastle United'a kabusu yaşattı

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Tottenham Hotspur ile Newcastle United ile mücadele etti

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 4-1 mağlup ederek ligde 5 maç aradan sonra kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Iyenoma Udogie, 38 ve 60. dakikada Richarlison, 85. dakikada penaltıdan Heung-Min Son kaydetti. Newcastle'ın tek golü 90+2'nci dakikada Joelinton attı.

Bu galibiyet ile birlikte Tottenham 30 puana yükseldi. Newcastle United 26 puanda kaldı.

Premier Lig’de bir sonraki hafta Tottenham, Nottingham Forest’a konuk olacak. Newcastle United ise Fulham'ı ağırlayacak.

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