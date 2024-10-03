Tottenham yıldızının sosyal medya paylaşımı tepki topladı

Sosyal medyanın günümüzde dünya nüfusunun büyük bir kısmının hayatının bir parçası olduğu aşikar. Ancak Tottenham Hotspur’lu bir oyuncunun, Tottenham’ın Manchester United’a karşı kazandığı muhteşem galibiyetin ardından yaptığı utanç verici bir paylaşımın ardından sosyal medya stratejisini yeniden düşünmesi gerekebilir.

Bazı sporcuların ve profesyonel sporcuların sosyal medya hesaplarının onlar adına yönetildiğine ve bu sayede çoğunlukla yüklü bir ücret aldıkları işlerine tamamen konsantre olabildiklerine inanılıyor. Ancak bu durum, Tottenham Hotspur’un yıldızı Brennan Johnson için geçerli değil gibi görünüyor. Johnson, kötü performansı nedeniyle maruz kaldığı tacizler nedeniyle son zamanlarda sosyal medyadan tamamen çekilmişti.

JAMES MADDİSON’IN TARTIŞMALI PAYLAŞIMI

Tottenham’ın yıldız oyuncusu James Maddison, takım arkadaşı Brennan Johnson hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki topladı. Johnson’ın Manchester United’a karşı attığı gol ve Micky van de Ven’in muhteşem koşusunun ardından Maddison, Instagram hesabından Johnson’ı dünyanın gelmiş geçmiş en iyi santrforu Ronaldo Nazario’yla karşılaştırdı. Ancak bu paylaşım, Johnson’ın yüzünün Ronaldo’nun vücuduna eklenmesiyle yapılmıştı ve birçok kişi tarafından uygunsuz bulundu.

Maddison’ın bu paylaşımı hazırlayıp yayınlamasının ne kadar zaman aldığını düşününce, 27 yaşındaki eski Leicester oyuncusunun olgunluğundan şüphe etmek gerek. Neyse ki, söz konusu görüntü yalnızca onun hikayelerinde yer aldığı için artık görüş alanından kaybolmuş durumda.

SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ YANLARI

Sosyal medya platformlarını kullanmanın açıkça olumsuz yanları olmasına rağmen, bu durum insanların onu günlük hayatlarının bir parçası olarak kullanmasını engellemiyor. İngiltere’nin Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’ya yenilmesinin ardından Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bukayo Saka’ya yönelik iğrenç toplumsal tepkiyi kim unutabilir?

Brennan Johnson’ın bu kez Manchester United’a karşı attığı gol ve Micky van de Ven’in muhteşem koşusunun ardından Maddison, takım arkadaşına olabilecek en utanç verici şekilde saygı duruşunda bulunmaya karar verdi. Ancak bu paylaşım, Johnson’ın Ronaldo’nun kramponlarını bağlayabilecek durumda olmadığını açıkça gösteriyordu.

Sonuç olarak, sosyal medya stratejilerini yeniden gözden geçirmek, profesyonel sporcular için önemli bir adım olabilir. Tottenham’ın bu olaydan ders çıkarıp çıkarmayacağı ise zamanla görülecek.