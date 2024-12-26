Tottenham'da düşüş devam ediyor: Nottingham Forest'a 1-0 yenildiler

Premier Lig’de tarihi bir dönemeçten geçen Nottingham Forest, Tottenham karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle ligde üçüncü sıraya yükseldi. Takımın bu başarısında, genç yıldız Anthony Elanga’nın üst üste üçüncü maçında attığı gol büyük rol oynadı. Bu galibiyet, Forest’ın 1995’ten bu yana ilk kez üst üste dört maç kazanması anlamına gelirken, teknik direktör Nuno Espirito Santo için de bir ilk oldu.

NUNO ESPİRİTO SANTO İÇİN ANLAMLI GALİBİYET

Forest’ın başındaki ilk sezonunda takımı yeniden yapılandıran Nuno Espirito Santo, eski takımı Tottenham’a karşı ilk galibiyetini elde etti. Nuno, Tottenham’dan 2021 yılında sadece dört aylık bir görev süresinin ardından ayrılmış ve İngiltere’de düşüşe geçen bir kariyer çizgisiyle eleştirilmişti. Ancak Forest’taki performansı, bu eleştirileri geride bırakarak, onun yeniden takdir kazanmasını sağladı.

ELANGA’NIN PARLAYAN FORMU

Anthony Elanga, Forest adına kritik bir katkı sunarak üst üste üçüncü maçında gol atmayı başardı. İsveçli yıldız, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Newcastle’ın uzun süredir kendisine olan ilgisini artırdığı belirtiliyor. Elanga’nın golleri, geçen sezon yaşanan 10 aylık gol suskunluğunu tamamen unutturdu. Ancak Forest yönetimi, Ocak transfer döneminde takım içindeki uyumu korumaya öncelik verecek gibi görünüyor.

TOTTENHAM’DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Tottenham cephesinde işler yolunda gitmiyor. Premier Lig’deki son 10 maçında altıncı yenilgisini alan ekip, Nottingham Forest’ın 11 puan gerisinde kaldı. Taraftarlar, özellikle Elanga’nın 28. dakikada attığı golün ardından "Levy Out" sloganlarıyla kulüp yönetimine tepki gösterdi. Maç boyunca %70’lik bir topa sahip olma oranına ulaşan Tottenham, Forest savunmasını aşmakta zorlanırken, takımın saha içi ve dışındaki geleceği hakkında soru işaretleri büyümeye devam ediyor.

FOREST’IN GELECEK PLANLARI

Bu galibiyetle birlikte Nottingham Forest, geçen sezonki kümede kalma mücadelesinde topladığı puan miktarını bu sezonun ilk yarısında aşmış oldu. Bu da Nuno Espirito Santo’nun liderliğinde takımın kaydettiği hızlı ilerlemeyi gözler önüne seriyor. Ocak ayı transfer dönemine güçlü bir şekilde giren Forest, takım dinamiklerini bozmadan mevcut kadroyu koruma hedefinde.