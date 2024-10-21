Totti futbola dönebileceğini açıkladı: Bu çılgınlığı yapabilirim!

Roma'nın efsanevi futbolcusu Francesco Totti, 48 yaşında sahalara geri dönmeyi düşünüyor. 2017'de, 41 yaşında futbolu bırakan Totti, o dönemde Roma kulübünün baskısı altında bu kararı aldığını ve kendi isteğiyle emekli olmadığını ifade etmişti. Futboldan kopmak onun için büyük bir travma olmuş ve gözyaşları içinde veda ederken bu duygusunu tüm dünyaya göstermişti. Yıllar geçmesine rağmen futbola olan özlemi hala taze.

Totti, son dönemde Serie A'dan teklifler aldığını ve bu durumun onu yeniden sahalara dönme fikrine yaklaştırdığını belirtti. Bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, “Bazı takımlar benimle temasa geçti ve bu çılgınca düşünceyi ciddiye almaya başladım” dedi. Totti, geri dönüşün zor olacağını kabul etse de, "Hayatta hiçbir zaman asla deme. Serie A'da oynayabilmem için iyi bir antrenman sürecine ihtiyacım var" diyerek ihtimali açık bıraktı.

Efsanevi oyuncu, “Şu anki Serie A seviyesinde hala sahada önemli bir rol oynayabilirim. İki-üç ay içinde hazır olabilirim” dedi. Ancak Totti, bir takımı kesinlikle reddetti: “Lazio? Onların teklifini hiç düşünmezdim…” diye ekledi. Totti'nin geri dönüşü futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratabilir.