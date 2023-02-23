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  • Toygun Atilla Sultanahmet'te gittiği lokantadaki üçkağıtçılığa dayanamadı. Her şey menü gelince anlaşıldı

Toygun Atilla Sultanahmet'te gittiği lokantadaki üçkağıtçılığa dayanamadı. Her şey menü gelince anlaşıldı

Gazeteci Toygun Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sultanahmet'te başından geçen bir olayı anlatarak isyan etti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:10
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Toygun Atilla Sultanahmet'teki lokantada fiyatı görünce şok oldu

Toygun Atilla Sultanahmet'te gittiği lokantadaki üçkağıtçılığa dayanamadı. Her şey menü gelince anlaşıldı
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Son günlerde yapılan haksız fiyat artışları vatandaşları usandırıyor. 

Gazeteci Toygun Atilla, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. 

Toygun Atilla, Sultanahmet'teki bir lokantada gördüğü fiyatlar karşısında şoka uğradı.

Atilla, "Uzun zaman sonra dün ilk kez Sultanahmet’e gittim. Bir lokantaya girmiş bulundum. Menüyü istediğimde, fiyatlar inanılmaz yüksekti. Garson tedirginliğimi anlamış olmalı ki, 'Onlar turist fiyatı abi' dedi" ifadelerini kullandı. 

Fiyatları görünce şaşkına dönen Atilla, garsonun "Onlar turist fiyatı abi" diye verdiği cevap karşısında ise tepkisiz kalamadı.

Atilla, "Bu üçkağıtçılığa dayanamadım, usulca kalktım, olay yerinden uzaklaştım." diye konuştu.

"TURİST FİYATI"

Atilla'nın paylaşımı ise şöyle: 

"Uzun zaman sonra dün ilk kez Sultanahmet’e gittim. 
Bir lokantaya girmiş bulundum. 
Menüyü istediğimde, fiyatlar inanılmaz yüksekti. 
Garson tedirginliğimi anlamış olmalı ki, “Onlar turist fiyatı abi” dedi. 
Bu üç kağıtçılığa dayanamadım, usulca kalktım, olay yerinden uzaklaştım."

Atilla'nın bu paylaşımına ise tepkiler yağdı.

Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle: 

 

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