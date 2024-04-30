Toz bulutu bir kentimizi işte böyle yuttu

Son haftalarda Afrika’dan gelen toz bulutu neredeyse tüm yurtta görüldü. Güneydoğu’da etkili olan toz bulutu Adıyaman semalarını kapladı. Şehirde görüş mesafesinin azaldı, toz bulutu Adıyaman’ın gri ve sarı renk ile kaplanmasına neden oldu.

Adıyamanlı vatandaşlar toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm vatandaşarın sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

"ARABALAR SAATLER SONRA YİNE AYNI"

Adıyaman’da esnaf olan oto yıkamacılardan Erkan Altunbaş, “Adıyaman’da son günlerde oluşan toz bulutları nedeniyle araçlarımız baya bir kirleniyor. Yıkadığımız araçlarda birkaç saat sonra yine eski haline geliyor" dedi.