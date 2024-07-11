Toz deterjan paketinde silah yakalattı. Bahanesi yok artık dedirtti

Adana'da Seyhan polisi bir barakaya yaptığı operasyonda toz deterjan paketinin içerisinden 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, "Silahlara merakım olduğu için biriktiriyorum" diyerek savunma yaptığı öne sürüldü.



TOZ DETERJAN PAKETİNE SAKLAMIŞ

Barakada arama yapan polis ekipleri, toz deterjan paketinin içerisini açtığında 13 ruhsatsız silah ile şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

"SİLAH BİRİKTİRİYORUM"

Gözaltına alınan şüphelilerden Cengizhan E. ifadesinde silahların kendisinin olduğunu belirtirken, "Silahlar benim, merakım vardı. Bu nedenle biriktiriyorum" dediği öne sürüldü.

ADETA SUÇ MAKİNASI

Yakalanan şüphelilerden İ.Y.'nin "yağma, tehdit, şantaj yapma" suçlarından 3 kaydı bulunurken, Musab E.'in 24 Eylül 2022'de Emrah Yüceer'in (37) bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı, daha sonra kavgada bıçak kullanmadığını öne sürerek geçen sene denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.