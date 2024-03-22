TPAO Marmara Denizi'nde petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Onanim Ortaklığı TPAO'dan Marmara Denizi'nde petrol arama atağı...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, TPAO'ya, Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektar ile Tekirdağ ve Çanakkale'deki 27 bin 668 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO, söz konusu sahalarda ruhsat almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuru yapmıştı.