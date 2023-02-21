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TPAO 15 saha için petrol arama ruhsatı aldı. Arama yapılacak 7 il deprem bölgesinde

Seçimler yaklaştıkta petrol arama çalışmaları hızlandı. TPAO'ya 9 ilde 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi. TPAO'ya arama ruhsatı verilen illerden 7'sinin deprem bölgesinde olması dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:55
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TPAO'ya deprem bölgesindeki yedi ilde petrol arama ruhsatı verildi

TPAO 15 saha için petrol arama ruhsatı aldı. Arama yapılacak 7 il deprem bölgesinde
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 9 ildeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi.Petrol araması yapılacak illerden 7'sinin deprem bölgesinde olması dikkat çekti.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Antalya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerinin sınırları içerisinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 427 hektar ile 61 bin 888 hektar arasında değişen 15 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Dün de Karadeniz Bölgesi'ndeki 21 sahadaki petrol arama ruhsatı 2025 yılına kadar uzatılmıştı.

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