Trabzon Basın Tarihi Müzesi açılıyor

AA

Ortahisar Belediyesi tarafından oluşturulan "Trabzon Basın Tarihi Müzesi"ne, şehirde görev yapan basın mensupları ve kurumların yanı sıra Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Aydın'daki gazeteciler katkıda bulundu.

Üç katlı müzede 756 materyal ile basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane yer alıyor. Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Hürriyet Gazetesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar da müzeye kamera, teleks ve faks cihazı bağışladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, açılış öncesi müzede artık son hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Genç, Trabzon basınına verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "İstanbul'dan sonra Anadolu'da 150 yıllık geçmişe sahip olan Trabzon basını, basın müzesini hak eden bir şehirdi. Biz de bu müzeyi şehrimize kazandırdık." dedi.

Müzeyi 10 Ocak Salı günü hizmete açacaklarını ifade eden Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Elimizde basın müzesine özel, kıymetli gazetecilerimize ait materyallerimiz var. Özellikle de müzemizde, 'tam müzelik' diye tabir ettiğimiz bir de ürün var. Frankental Matbaa Fabrikasının 100. yılında üretmiş olduğu 100 makineden biri yine bu müzede sergileniyor. Günümüzde bu makineden dört tane kalmış, biri de bizim müzemizde, onu çok önemsiyoruz. Onun gibi birçok eski fotoğraf makinesi, haber iletişimini sağlayan unsurlar, daktilolar gibi özellikle Milli Mücadele dönemi öncesindeki basına ait tarihi vesikalarımız projenin içerisinde hayata geçirilecek. Trabzon basınını kurumsal bir hafızaya taşımış olacağız hem de bu vesileyle basınımızın bir talebini de yerine getireceğiz."

Genç, Trabzon'da ilk matbaa olan Trabzon Vilayet Matbaasının 1865'te kurulduğuna işaret ederek, "Bunun hemen akabinde ilk gazete olan Trabzon Vilayet Gazetesi ise 1869'da çıkmıştır. Milli Mücadele öncesinde ve 2. Meşrutiyet döneminde değişik tarihlerde 35'e yakın gazetenin çıktığını görüyoruz. Özellikle milli mücadeleyi destekleyen çok sayıda neşriyatın şehrimizde basılması, bizim tarihimiz açısından çok önemli. Bu kapsamda Kurtuluş Savaşı döneminde de basın çok önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Ekip arkadaşlarından bazılarını Aydın, İstanbul, Eskişehir ve Ankara'ya gönderdiğini de anlatan Genç, "Bu manada çok kıymetli katkılar aldık, arşivlerde çok güzel değerler var. Bunlardan önemli bir katkıyı da Anadolu Ajansımızdan aldık. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz nezdinde, katkı sağlayan Anadolu Ajansımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.