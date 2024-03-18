Trabzon Fenerbahçe maçındaki olaylar dünyanın gündeminde. Rezil olduk

Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren maç sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sahaya atladı, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Ortaya çıkan dehşet verici görüntüler sadece Türkiye'de değil dünya basınında da son dakika olarak okuyucularına servis edildi.

İspanyol Marca gazetesi, "Bu ne ilk ne de son olacak: Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor. Fenerbahçeli futbolcular gergin ve sert geçen bir maçın ardından Trabzonspor karşısında alınan galibiyeti kutladı. Birkaç radikal onlara saldırmak için sahaya atladı ve futbolcular tekme ve yumruklarla karşılık verdi" yorumunu yaptı.

İspanya'dan Mundo Deportivo da "TÜRKİYE'DE MEYDAN SAVAŞI" başlığıyla şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken Trabzonsporlu futbolcular sahaya atladı ve onlara vurmaya başladı. Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak. Sezon başında bir hakemin sahaya girip hakeme saldırmasıyla şampiyonluk zaten askıya alınmıştı ve şimdi işler bir adım daha ileri gitti.Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında zaferi kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar tüm güvenliği aşarak onların peşinden gitmeye karar verdi ve acımasız bir meydan savaşı yaşandı. Bazıları soyunma odasına girmeyi başardı ancak diğerlerinin kendilerini savunmaktan başka çaresi yoktu."

Hollanda basınından VoetBalprimeur ise haberi "TÜRKİYE'DE OYUNCULAR VE TARAFTARLAR ARASINDA BÜYÜK ARBEDE: Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından eşi benzeri görülmemiş bir kaos yaşandı. Taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Dušan Tadić'e de bir bardak isabet etti. İkinci yarıda da olaylar çıktı ancak buna rağmen maç tamamlandı. Trabzonspor taraftarları sahaya çeşitli cisimler atarak maçın birkaç kez kısa süreliğine durmasına neden oldu. Dusan Tadic'e bu cisimlerden biri isabet etti. Fenerbahçe 2-0 öne geçerken sahaya defalarca dolu bardaklar atıldı. Trabzonspor'un sinirli seyircisi bir noktada sahaya havai fişek bile attı" şeklinde servis etti.