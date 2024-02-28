Trabzon maçı sonrası Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi

Başakşehir’in teknik patronu Çağdaş Atan, Trabzonspor karşısında kupadan elendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan, “Sahaya yansıtmak istediklerimizi pek başarabildiğimizi düşünmüyorum. Çok fazla rotasyon yaptık ama bunun olumlu bir etkisi olmadı. Topu rakibe çok kolay kaptırdık. İlk yarıda pozisyon vermemize rağmen golü tam hamle yapacağımız anda yedik. Sonra oyunumuzu toparladık. Tam kadro çıksaydık, Trabzonspor’u zorlayabilirdik. Ayrıca çok sayıda sakat oyuncumuz da vardı. Buradan sakat vermeden dönmeyi de planlamıştık. Kupa bizim için önemliydi ama lig de çok kritik. Avrupa hedefimizi ligden gerçekleştirebiliriz. Bugün maalesef eksik oyuncuların handikapını hissettik. Diğer oyuncuların da bizim istediğimiz oyunu oynamaları lazımdı, bunu çok göremedik. İkinci yarıda rakibi baskı altına aldık, ama olmadı. Trabzonspor’u tebrik ediyorum ve yarı finalde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra sarı kart gören Çağdaş Atan, “Sadece oyuncuları uzak tutmak istedim. VAR hakemi Alper Ulusoy’un ilk yarıda Emirhan’a gelen dirsek hareketini nasıl es geçtiğini anlamak istiyorum! Bu ligde Anadolu takımları da var, hakemlerin buna göre maç yönetmeleri lazım” diye konuştu.