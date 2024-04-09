Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşlarının başlanacağı tarih açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan, Arabistan uçuşları hakkında açıklama geldi.

Türk Hava Yolları ile Trabzon ve Suudi Arabistan arasında yaz döneminde yapılmaya başlanacak direkt uçuşlar hakkında bilgi verdi. İlk uçuş Trabzon-Cidde arasında yapılacak. Seferler 30 Eylül'e kadar devam edecek. Böylece Trabzon'un doğa harikası yaylalarında daha fazla Arap turist görmek mümkün olacak.

Haftalık periyotlarda aynı gün, saat ve sefer numaralarıyla yaz dönemi boyunca uçuşların tekrar edileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Trabzon'dan Cidde ve Riyad'a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacak. Salı ve perşembe günleri saat 09.55'de Trabzon Havalimanı'ndan kalkacak uçaklarımız çarşamba, cuma ve pazar günleri ise saat 09.15'te kalkış yapacak. Seferler, ülkemizin hem turizmine hem ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu'na göre direkt seferler ticaret ve turizme önemli katkı sağlancak.