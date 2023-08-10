Trabzon Valiliğine atanan Aziz Yıldırım kimdir?

Valiler Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, 57 şehre yeni vali ataması yapıldı.

Karara göre, Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valiliği’ne, Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliği’ne, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliği’ne, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliği’ne atandı.

TRABZON VALİSİ AZİZ YILDIRIM KİMDİR

Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan Vali Aziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, Eskişehir-Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programına katılmış ve 1988 yılında Kamu Yönetimi Uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Vali Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

Göreve Başlama Tarihi: 05 Kasım 2018

Mesleki Kariyeri:

Kaymakamlık mesleğine Afyon Kaymakam Adayı olarak başlayan Vali Aziz Yıldırım, daha sonra sırasıyla;

• Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı,

• Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı,

• Elazığ- Kovancılar Kaymakamlığı,

• Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü,

• Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

• İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

• Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

• İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı,

• Afyonkarahisar Valiliği,

• Muş Valiliği,

• Tekirdağ Valiliği.