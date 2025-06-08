Trabzon'da acı haber! 72 yaşındaki vatandaş selde kaybolmuştu

Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni bulundu.

Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için Sera Gölü'nde sürdürülen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

VATANDAŞ DENK GELDİ

Bu arada köpeği ile bölgede yürüyüş yapan Osman Tütüncü, göl kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan kişinin Hüseyin Aydın olduğu tespit edildi. Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

YÜZLERCE KİŞİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Sera Gölü ve çevresindeki 12 kilometrelik alanda; Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 17 kişilik 'Karakurt' ekibi, 300 personel, 73 araç, 15 termal dron ile 12 arama botu, yer altı ısı cihazları ve özel eğitimli köpeklerle arama kurtarma çalışmaları yapılmıştı.

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