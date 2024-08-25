Trabzon'da bir ayrılık daha. İtalyanlar duyurdu

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Rayyan Baniya, İtalya Serie B takımlarından Palermo’nun radarına girdi. İtalyan basınına göre, Baniya’nın ilk 11’e girmekte zorlandığı bordo-mavili takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

Tuttomercatoweb’in haberine göre, Palermo, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Graves’i Hollanda temsilcisi Zwolle’ye kiraladıktan sonra stoper arayışına girdi. İtalyan kulübü, Rayyan Baniya için 500 bin Euro’luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Eğer bu opsiyon devreye girerse, Baniya ile 4 yıllık bir sözleşme imzalanacak.

Palermo yönetiminin, Baniya’yı Cremonese ile hafta içi oynanacak olan lig maçına yetiştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Geçen yaz Karagümrük’ten transfer edilen Rayyan Baniya, Trabzonspor formasıyla 25 maça çıktı.