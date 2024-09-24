Trabzon’da define operasyonu: Kilolarca patlayıcı ile yakalandılar

Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 defineci, kilolarca patlayıcı ile jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Maçka ilçesinde arama faaliyeti yapıldı. Tespit edilen 4 definecinin ilçedeki Figanoy Yaylası'nda define aramada kullanmak üzere sakladıkları patlayıcı maddeler olduğu belirlendi. Jandarmanın keskin burunlu köpeklerinin de katıldığı çalışmada 25 kg sodyum chlorate olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 9 adet dinamit, 15 adet mekanik kapsül, 5 adet elektrikli fünye, 15 metre infilaklı fitil, 7 metre saniyeli fitil, 2 adet fünye ve tertibatı, 200 metre bakır dinamit patlama kablosu, 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli hilti, 1 adet benzinli hilti, 7 adet hilti ucu, 6 adet murç, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet manivela, 1 adet pense, 4 adet su borusu, 7.5 kg şeker ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.