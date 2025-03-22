Trabzon'da formalı kan bağışı

Kaynak: DHA
Trabzon'da formalı kan bağışı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen etkinlikte 86 ünite kan bağışında bulunuldu.

Trabzın'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen etkinlikte 86 ünite kan bağışında bulunuldu. Bağışçılara Trabzonspor forması hediye edildi.

Akçaabat ilçesi Kirazlık köyünde, Kirazlık Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl 15'inci kez kan bağışı kampanyası düzenlendi. Köy merkezinde kurulan bağış otobüsünde iftar sonrası başlatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş katıldı. Kısa sürede 86 ünite kan bağışı toplanırken, bağışçılara dernek yönetimi tarafından Trabzonspor ve Sebatspor formaları hediye edildi, ayrıca meyve fidanları da dağıtıldı.

Trabzon'da formalı kan bağışı

Trabzon'da formalı kan bağışı

Trabzon'da formalı kan bağışı

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