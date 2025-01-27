Trabzon'da mezgit ve istavrit bolluğu

Kaynak: AA
Trabzon'da mezgit ve istavrit bolluğu

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavrit bolluğu yaşanıyor. Balıkların kilosu 100 liradan satışa sunuluyor.

Trabzon Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde tezgahlarda son günlerde, istavrit ve mezgit başta olmak üzere hamsi, palamut, alabalık, barbun, somon, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

Balıkçı Aziz Özsandıkçı, AA muhabirine, balık çeşitlerinin oldukça bol olduğunu dile getirerek, levreğin 300, mezgit ve istavritin 100-150 lira arasındaki fiyatlardan satıldığını söyledi.

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Vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun olduklarını aktaran Özsandıkçı, bir kilogram istavritle bir ailenin oldukça makul bir fiyatla doyabileceğini belirtti.

Kadir Pınar ise tezgahlarda balık çeşitliliğinin çok olduğunu ifade ederek, fiyatların balığın boyutuna göre değişiklik gösterdiğini vurguladı.

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İnsanların mezgit ve istavrite ilgi gösterdiğini dile getiren Pınar, en uygun fiyatlı yiyeceğin balık olduğunu kaydetti.

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