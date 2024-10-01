Trabzon'da selin bilançosunu valilik açıkladı

20 Eylül'de etkili olan sağanak yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nin bahçesi suyla doldu ve hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Sürmene'de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65) cansız bedeni, kaybolduğu noktadan 35 kilometre uzaklıkta, denizde bulundu. Trabzon Valiliği, yazılı açıklamasında 502 personel ve 275 iş makinesi ile kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

BİN 226 ÜRETİCİYE AİT ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplam 39 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği belirtilen açıklamada, "35 konut ve 1 iş yeri, 3 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmaları sürdürülmekte olup Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 147 iş yeri, 99 konut ve 94 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam maliyet 208 milyon 628 bin 531 TL'dir. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 113 hasarsız, 129 az hasarlı, 1 orta hasarlı, 11 ağır hasarlı, 3 yıkık, 3 tespiti yapılamayan olmak üzere toplamda 260 yapıda inceleme yapılmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 1226 üreticiye ait toplam 691 bin 280 metrekare tarım arazisi ve 165 bin 485 depo ürün, 5 tarım makinesi, 3 büyükbaş hayvan, 15 arı kovanı zarar görmüştür" denildi.

NAKİL HATLARINDAKİ ARIZALAR GİDERİLDİ

Hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen hasarlara ilişkin hasar tespit ve onarım çalışmaları devam etmekte olup şimdiye kadar 327 noktada 317 istinat duvarı ve 85 menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 870 metre beton yol, 1 tahkimat yapılması gerektiği tespit edilmiştir. İlçelerimizdeki tüm abonelere ait telefon ve internet hatlarındaki sorunlar giderilmiş olup hatlarda onarım ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Enerji nakil hatlarındaki tüm arızalar giderilmiş; enerji verilemeyen mahalle kalmamıştır. Hatlardaki bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Türk Kızılayı toplamda 600 sıcak çorba, 2190 yemek, 8250 içecek, 8000 ikramlık ve 4400 su dağıtmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan çağrı neticesinde 10 ilden gelen 110 AFAD gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesi'nde temizlik çalışmaları tamamlanmıştır."