Trabzon'dan Filistin'e yardım tırları

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon'dan Filistin'e yardım tırları
Trabzon'dan Filistin'e ulaştırılmak için 3 tır dolusu yardım yola çıktı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı iş birliğiyle, İsrail'in 8 aydır süren saldırıları ve kuşatması nedeniyle büyük bir yıkım ve kıtlık yaşayan Gazze'ye 3 TIR dolusu gıda ve yardım malzemesi gönderildi.

Yardım konvoyu yola çıkmadan önce düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Hayrat Vakfı Trabzon İl Başkanı Said Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, herkesin bu zor dönemde sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

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