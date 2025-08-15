Trabzonspor acil durum düğmesine bastı

Kaynak: Haber Merkezi


Valencia'dan Andre Almeida'yı kadrosuna katmak için temasları sıklaştıran Trabzonspor teklifini yükseltti.

Süper Lig'e Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor.

Valencia'nın hücumcu orta sahası Andre Almeida transferinde ısrarcı olan bordo mavililer bonservis teklifini 6 milyon euroya kadar yükseltti.

8.jpg

İspanyol ekibi ise 2022 yılında Benfica’dan 8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Portekizli orta saha için aynı bedeli talep edince görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.

Bir süredir takımdan ayrı çalışan 25 yaşındaki Almeida, Trabzonspor’un ilgisine olumlu baksa da iki kulüp arasındaki fiyat farkı transferin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

7-001.jpg

Valencia formasıyla 94 maça çıkan ve 4 gol ile 10 asist üreten Almeida'nın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

