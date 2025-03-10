Trabzonspor antrenmanında Hüseyin Çimşir yer aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor antrenmanında Hüseyin Çimşir yer aldı

Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından bordo-mavili takımı Hüseyin Çimşir çalıştırdı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

TAKIMIN BAŞINDA HÜSEYİN ÇİMŞİR BULUNDU

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, takımın başında Hüseyin Çimşir yer aldı. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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