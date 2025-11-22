Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında zirve takibini sürdüren Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 91-77'lik skorla yenerek üst üste 4. maçını kazandı ve toplamda 8'inci galibiyetine ulaştı.

Bahçeşehir Koleji'nde Trevion Williams 17 sayı, 12 ribauntluk katkısıyla Malachi Flynn ise 14 sayı, 12 asistlik performansıyla double-double yaptı. Öte yandan Tyler Cavanaugh da 20 sayı üreterek takımın en skorer oyuncusu oldu.

Trabzonspor'da Royce Hamm Jr. 15 sayı, 11 ribaunt ile oynayarak karşılaşmada double-double yapan bir başka isim olurken 21 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olan Marcquise Reed'in çabaları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Üst üste ikinci yenilgisini alan Bordo Mavililer ligde toplamda 5'inci kez mağlup oldu.