Trabzonspor Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. SPK 36,3 milyon lira ceza verdi

SPK’dan 19 kişiye toplam 195 milyon 449 bin 802 lira para cezası verildi. SPK’nın yayınladığı bültene göre para cezaları Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili incelemeler sonucu verildi.

Yapılan açıklamada hisselerde 10 Ocak 2022 - 27 Nisan 2022 yapılan işlemlerle ilgili para cezası verilen isimler şunlar:

Abdulkadir Kalfa, Ahmet Kalyoncuoğlu, Bilal Tuğrul, Burak Amaç, Emre Demirmenci, Eyüp Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Haluk Bahadır, Kaan Yıldız, Levent Saroğlu, Mehmet Doğan, Mertcan Erol, Murat Topuzoğlu, Rüçhan Arslan, Soner Sinop, Tufan Aydın, Veli Aziz Güler, Yavuz Beşel ve Yunus Tuğrul.

CEZA ALANLARDAN BİRİ TRABZONSPOR’UN BAŞKAN YARDIMCISI ÇIKTI

SPK’nın para cezası verdiği isimlerden biri dikkat çekti. Ceza alan isimlerden Faruk Hacıhaliloğlu’nun Trabzonspor’da Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Hacıhaliloğlu, bordo mavili kulübün mevcut yönetiminde Yatırımlar ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. SPK’nın 36 milyon 319 bin 810 lira ceza verdiği Hacıhaliloğlu başta inşaat sektörü olmak üzere çeşitli firmalardan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor.