Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Bursaspor'u konuk etti.

Trabzonspor, ilk 5 dakikayı Tinkle ve Reed'in içerden atışlarıyla 8-7 önde geçmesine karşın konuk takım, Kononstuk ve Childress'in dış sayılarıyla ilk periyodu 17-19 önde bitirdi.

Bordo-mavililer, ikinci yarıya da iyi başlayarak Silins, Yeboah ve Cem Ulusoy'un basketleriyle 15. dakikada 25-21 üstünlük sağladı.

Ancak Konontsuk'un dışarıdan Childress ve Parsons'un içeriden sayılarıyla 17. dakikada 32-28 üstünlük sağlayarak farkı 6 sayıya çıkaran Bursa Basketbol, soyunma odasına da 43-38 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyot boyunca ise üstün taraf Trabzonspor oldu. Cem Ulusoy, Reed ve Yeboah'ın basketleriyle öne geçen Karadeniz ekibi, 9 sayı farkla son çeyreğe 66-57 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başlayarak Konontsuk ve Nnoko'nun sayılarıyla farkı eriten konuk takım, 37. dakikada Childress'in sayısıyla 76-75 öne geçip karşılaşmadan da 85-79 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor sezonun ilk yenilgisini, Bursaspor da ilk galibiyetini aldı.

Maçın en skorer ismi olan Trabzonspor oyuncusu Marquise Reed'in 31 sayısı kazanmaya yetmedi.

Bursaspor'da ise Konontsuk 25, Childress 19 ve Parsons 14 sayıyla maçı tamamladı.