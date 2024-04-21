Trabzonspor Fenerbahçe'yi mağlup etti. Anında olay yaratacak göndermeyi yaptı

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Trabzonspor Fenerbahçe'yi mağlup etti. Anında olay yaratacak göndermeyi yaptı
Fenerbahçe'yi 3-0 geçen Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan sürpriz bir paylaşım geldi.

Turkcell Kadınlar Süper Lig’in 29. Haftasında liderlik yarışı veren Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan mücadelede bordo-mavililer rakibini 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri, 66’da Jelena, 90+1’de Bakradze ve 90+4’te Dilek kaydetti.

Alınan galibiyetin ardından Trabzonsporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşarken olay yaratacak bir de gönderme geldi.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nın resmi X hesabından yapılan bir paylaşımda Joker resmi ile penaltı göndermesi yapılarak “bu sefer kurtaramadı” denildi.

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