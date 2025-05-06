Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı! En düşük rakam şaşırttı

Kaynak: AA
Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı! En düşük rakam şaşırttı

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin biletleri satışa çıktı. En pahalı bilet 6 bin TL olurken, en ucuz bilet ise 250 TL olarak belirlendi.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C: 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira, misafir tribün biletleri ise 250 liradan satışa sunuldu.

f.jpg

Trabzonspor biletlerinin, sadece Trabzonspor Passolig kart sahiplerine ve Trabzonspor Passolig kart yanında sadece TFF logolu Passolig kart sahiplerine tanımlanabileceği belirtilen açıklamada misafir takım logolu kartların ise sadece misafir takım tribününden bilet satın alınabileceği kaydedildi.

Son Haberler
Tek baharat şekeri tuş ediyor! Diyabete mucize çözüm
Tek baharat şekeri tuş ediyor! Diyabete mucize çözüm
Pendik’te kırmızı ışık ihlali yapan maganda ortalığı birbirine kattı!
Pendik’te kırmızı ışık ihlali yapan maganda ortalığı birbirine kattı!
Volkan Konak’ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti
Volkan Konak’ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak! Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti
Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! TFF'den flaş karar
Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! TFF'den flaş karar
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk! Can güvenliğini hiçe saydılar
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk! Can güvenliğini hiçe saydılar