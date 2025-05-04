Trabzonspor Galatasaray öncesi 117 haftalık hasreti dindirmek istiyor

Kaynak: AA
Trabzonspor Galatasaray öncesi 117 haftalık hasreti dindirmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin ardından bir sonraki hafta evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fırtına, Kasımpaşa'yı mağlup ettiği takdirde 117 hafta sonra bir ilki yaşayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

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TRABZONSPOR 117 HAFTA SONRA İLKİN PEŞİNDE

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

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