Trabzonspor - Hatayspor ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor - Hatayspor ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da başlayacak ve Papara Park Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor - Hatayspor karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Batagov, Lundstram, Hüseyin, Okay, Mendy, Sikan, Zubkov, Visca, Banza

Hatayspor: Bekaj, Cemali, Calvo, Kilama, Kerim, Abdulkadir, Massanga, Fernandes, Görkem, Boutobba, Aboubakar

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