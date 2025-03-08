Trabzonspor - Hatayspor ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da başlayacak ve Papara Park Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor - Hatayspor karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Batagov, Lundstram, Hüseyin, Okay, Mendy, Sikan, Zubkov, Visca, Banza

Hatayspor: Bekaj, Cemali, Calvo, Kilama, Kerim, Abdulkadir, Massanga, Fernandes, Görkem, Boutobba, Aboubakar