Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu Andre Onana gösterdiği başarılı performansla kısa sürede adından söz ettirdi.

MANCHESTER UNITED'A DÖNMEK İSTİYOR

Manchester United'daki kötü günleri geride bırakarak Trabzonspor formasıyla yeniden çıkışa geçen 29 yaşındaki kalecinin kariyer planına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınından The i Paper'ın haberine göre; Andre Onana Trabzonspor ile kiralık döneminin sona ermesinin ardından Manchester United'a dönerek formasını geri kazanmayı hedefliyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE PREMIER LIG'DEN TEKLİFLERE DE AÇIK

Sezon başında Senne Lammens'in transfer edilmesiyle bir anda kendini üçüncü kaleci pozisyonunda bulduğu Kırmızı Şeytanlar'da kaleyi devralacağını düşünen Onana'nın aynı zamanda maddiyatı ön planda tutarak Suudi Arabistan ve Premier Lig'den gelecek teklifleri de değerlendireceği kaydedildi.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR'IN YERİNİ DOLDURDU

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satılmasının ardından kısa sürede yakaladığı form grafiğiyle bordo mavili taraftarların sevgisini kazanan Onana Trabzonspor ile 8 maça çıktı ve 3'üncü kalesini gole kapatmayı başardı.