Trabzonspor kararından vazgeçti. Taraftarlar yıkıldı

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Trabzonspor kararından vazgeçti. Taraftarlar yıkıldı
Türkiye Kupası öncesi Trabzonspor taraftarı üzecek bir gelişme yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor’dan flaş bir karar geldi.

Bordo-mavililer daha öncesinde yaptığı bir toplantıda final maçına yeni sezon formaları ile çıkmaya karar vermişti.

Her ne kadar bu karar taraftarlar tarafından oldukça beğenilsede Trabzonspor yönetimi bu kararından vazgeçti.

Alınan bu karardan dönülmesine sebep olarak ise Papara ile yapılan sponsorluk anlaşmasının henüz KAP’a duyurulmaması sebep gösterildi.

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