Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 1 puana razı geldi

Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
KASIMPAŞA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ
18. dakikada Aytaç Kara'nın şutunda savunmada Batagov'a çarpıp yön değiştiren top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında öne geçti. Soyunma odasına da 1-0'lık skorla gidildi.
TRABZONSPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI
Danylo Sikan 47. dakikada kaydettiği golle Trabzonspor'u beraberliğe taşıdı. Bordo-mavili ekip bulduğu ilk isabetli şutu gole çevirdi.