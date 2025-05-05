Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR İLE KASIMPAŞA 32. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 golle karşılık verdi.

FIRTINA DEPLASMANDA ÜSTÜN

Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı karşılaşmalarda bariz bir üstünlük kuramadı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 15 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 5 maç eşitlikle sonuçlanırken 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.

Trabzonspor dış sahada 27 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.