Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık daha

Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.

Afrika Kupası ve sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Siyah-Beyazlı ekipte, Salih Uçan'ın da sakatlandığı açıklandı.

30 yaşındaki Salih Uçan'ın sakatlığı ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Aboubakar'ın dışında, Umut Meraş, Onur Bulut ile sezonu kapatan Chamberlain ile Hadziahmetovic, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.