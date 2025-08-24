Trabzonspor Mendy'i İspanya'ya gönderiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-Mavililer'in 25 yaşındaki Fransız orta sahası Batista Mendy için İspanya’dan sürpriz bir talip çıktı.

MENDY’E LA LIGA'DAN TEKLİF YOLDA

Sabah Spor'un haberine göre; La Liga temsilcisi Espanyol, Batista Mendy için resmi teklif hazırlığında.

2023 yazında Angers’den 4.4 milyon Euro bedelle Trabzonspor’a katılan ve çıktığı 83 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mendy'nin transfer dönemi sona ermeden takımdan ayrılması bekleniyor.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ SATIŞA SICAK BAKIYOR

Trabzonspor yönetimi, Mendy için belirlediği bonservis bedeline yakın bir teklif alması halinde Fransız oyuncunun satışına onay verecek. Espanyol'un kısa süre içerisinde resmi bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.