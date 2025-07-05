Trabzonspor Paul Onuachu'nun maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun transfer maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Onuachu için Trabzonspor, Southampton'a 5.6 milyon euro bonservis bedeli dört taksit halinde ödenecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek. Onuachu ise 2 milyon euro maaş alacak.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir.



Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."