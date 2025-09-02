Trabzonspor sağ bek operasyonu: Gökhan Sazdağı için yeni teklif yolda!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yaz transfer döneminin başında gündemine aldığı Gökhan Sazdağı için yeniden harkete geçti. Sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Bordo Mavililer Kayserispor'a resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, savunmanın sağında rekabeti artırmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer, Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı yeniden gündeme alındı.

KAYSERİSPOR İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kayserispor ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan oyuncunun, ocak ayında bedelsiz olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı yönetimin satışa sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

FATİH TEKKE PINA'NIN SAKATLIĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son maçta Wagner Pina'nın sakatlığının oyun planlarını etkilediğini ifade eden Fatih Tekke'nin bir an önce bu transferin gerçekleştirilmesi noktasından yönetimden talepte bulunduğu belirtiliyor.

