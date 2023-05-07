Trabzonspor stadyum sponsorluğunda son aşamada

Bordo-mavili ekip, stadyum sponsorluğu için uzun bir yol kat etti ve son aşamaya geldi.

Trabzonspor stadyum sponsorluğunda son aşamada

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor yönetimi, bir süreden beri Akyazı’daki stadyumu için yeni isim konusunda görüşmeler yapıyordu.
Edinilen bilgiye göre, Stadyum sponsorluğu için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.
En son Özel Medical Park Hastanesi ile yapılan 5 yıllık sözleşmenin bitmesinin ardından, maddi sıkışıklığı atlatmaya çalışan kulübü, mali açıdan rahatlatmak isteyen Trabzonspor yönetimi, stadyum sponsorluğu görüşmelerinde önemli mesafeler aldı.
Bordo Mavililerin yeni yönetimin, şimdilik adını açıklamak istemedikleri bir GSM şirketi ile stadyum sponsorluğu konusunda görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma için son aşamaya gelindiği belirtildi.
Söz konusu GSM şirketi ile Trabzonspor arasında yapılan ve 3 yıl için müzakere konusunda görüşülen ve de toplam sponsorluk ücretinin yaklaşık 25 Milyon Dolar civarında olacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.
Transfer çalışmalarına da yarın akşam oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı sonrası başlayacak olan son şampiyon; sponsorluk görüşmesini en kısa sürede resmiyete ve imzaya dökerek, yapılacak ödeme ve yeni sezonun kadro planlaması için bir nefes almak istiyor.
Trabzonspor’un yeni stadyum ismi için bazı yabancı bankaların da adı geçmişken, GSM şirketlerinden birinin olma ihtimali ağırlık kazanmaya başladı.

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