Trabzonspor transfer için dakika sayıyor

Yeni sezona teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlanan Trabzonsor'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Saul Niguez transferinde son anda engelle karşılaşan bordo mavililer, orta saha için Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre oyuncunun kulübü ile yapılan bonservis pazarlıklarında fark 1 milyon Euro'nun altına indi.

???? Trabzonspor, Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübü ile yapılan bonservis pazarlıklarında fark 1 milyon Euro'nun altına indi! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 25, 2025

23 yaşındaki Faslı futbolcu, geçen sezon Ligue 1''de çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştı.