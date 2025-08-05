Trabzonspor transferi bitirdi! 5 milyon Euro'ya anlaşma tamam

Trabzonspor Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala sol kanat transferinde mutlu sona ulaştı.

Rennes'den 22 yaşındaki Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe'i isteyen Trabzonspor yaptığı görüşmelerde hem kulüp hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo Mavililer 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Olaigbe için Rennes'e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Olaigbe'nin kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.